Valuta: onrust op valutamarkten

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,06 na donderdag nog onder de 1,05 dollar te hebben genoteerd.

"Het is zeer onrustig, gezien de grote uitslagen op zo'n korte termijn", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Met het oog op de Amerikaanse kerninflatie over augustus van vanmiddag is onze verwachting dat de onrust nog wel even aanhoudt. Normaal gesproken zou een tegenvaller in de PCE-indicator een oplopende dollar tot gevolg moeten hebben, omdat dat de verwachting voedt dat de Fed nog niet klaar is met het verhogen van de rentes."

ABN AMRO schat in dat er een serieuze test komt van het psychologische steunniveau van 1,05 dollar. "De posities in de euro zijn nu ongeveer de helft van wat ze enkele maanden geleden waren", aldus valutaspecialist Georgette Boele van de bank in een commentaar. "Deze cijfers zijn tot 19 september. Het is waarschijnlijk dat meer posities zijn afgebouwd, gezien de euro sinds 19 september is gedaald.

De voorzitter van de Chicago Fed, Austan Goolsbee, waarschuwde donderdag in Washington voor een te strak rentebeleid om de inflatie te beteugelen, omdat dit een recessie zou kunnen veroorzaken.

De Japanse minister van financiën Shunichi Suzuki pleitte vrijdag voor ingrepen op de valutamarkt om een scherpe daling in de yen te voorkomen, nu deze al aardig wat terrein is kwijtgeraakt. De minister hield in zijn zorg over de koers van de yen alle opties open. De dollar tendeert onderhand richting de 149 yen.

Voor volgende week gaat veel aandacht uit naar de inkoopmanagersindices van alle belangrijke economieën over september, de banengroei in de VS over afgelopen maand en het rentebesluit van de Reserve Bank of Australia, waarvoor verwacht wordt dat ze de rente ook nu ongemoeid laat.

De Britse economie groeide in het tweede kwartaal op kwartaalbasis 0,2 procent, gelijk aan een eerdere peiling. Het eerste kwartaal maakte na herziening van de cijfers een veel sterkere groei door dan eerder gemeld van 0,3 procent tegen een groei van 0,1 procent in een eerdere meting.

De Franse inflatie bleef op jaarbasis met 4,9 procent in september gelijk aan de prijsstijging in augustus, maar de verwachting lag op 5,0 procent. Op maandbasis daalden de prijzen met 0,5 procent. In augustus stegen de prijzen met 1,0 procent op maandbasis.

De Duitse werkloosheid bleef in september staan op 5,7 procent, terwijl er iets meer werklozen bij kwamen, maar met 10.000 minder dan de verwachte 15.000.

De voorlopige inflatie in de eurozone kwam over september uit op 4,3 procent tegen 5,2 procent in augustus en een verwachte 4,5 procent. De kerninflatie daalde naar 4,5 procent, van 5,3 procent. De verwachting voor september lag op 4,8 procent.

In de VS gaat vanmiddag alle aandacht uit naar de kerninflatie, die mee komt met de persoonlijke bestedingen en inkomens over augustus en verder de inkoopmanagersindex van de regio Chicago over september. Ook verschijnt het consumentenvertrouwen over september, zoals wordt gemeten door de universiteit van Michigan. Ook hierin zit een indicatie van de inflatieverwachting voor een jaar.

Sprekers zijn vrijdag de voorzitter van de ECB Christine Lagarde, de voorzitter van de Fed van St. Louis, Kathleen O'Neill, en de voorzitter van de Fed van New York, John Williams.

De euro noteerde vrijdag 0,4 procent hoger op 1,0606 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8667 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent tot 1,2240 dollar. De dollar noteerde 0,3 procent lager op 148,92 yen. De Australische dollar noteerde vrijdag 0,9 procent hoger op 0,6484 Amerikaanse dollar.