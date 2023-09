Herstel AEX zet door

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,2 procent op 734,62 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag "eindelijk" de olieprijzen wat dalen op donderdag, waardoor ook de rentes terugliepen. Dit zorgde voor opluchting onder beleggers, zag Wiersma.

"De zwakte in de olieprijs lijkt te zijn veroorzaakt door winstnemingen nadat de prijzen in de VS een hoogste punt in een jaar bereikten", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

WTI noteerde woensdag op 95 dollar. Op maandbasis ligt de olieprijs op koers voor een stijging van ruim 10 procent en op kwartaalbasis is de olieprijs tot nog toe ruim 30 procent gestegen. Vanochtend koersten de olieprijzen licht lager.

Vanmiddag staat in de VS de PCE-prijsindex op het programma. De verwachting ligt op een stijging van 0,2 procent voor afgelopen maand. "Fed-voorzitter Jerome Powell heeft al meerdere malen het belang van deze index benadrukt", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. "Dit wordt dus mogelijk de aanjager van volatiliteit op de beurs."

Vanochtend bleek de inflatie in de eurozone te zijn gedaald in september. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 4,3 procent op jaarbasis. Dat was 5,2 procent in augustus. In juli was de prijsstijging 5,3 procent. De kerninflatie liep ook terug, van 5,3 naar 4,5 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0609.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen de techaandelen Besi en Adyen ruim drie procent. De verzekeraars ASR Nederland en NN Group wonnen 1,0 tot 3,0 procent. Shell was één van de weinige dalers met een koersverlies van 0,6 procent.

In de AMX won OCI 5,9 procent op 26,23 euro. Jefferies verhoogde het advies voor OCI van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 25,00 naar 34,00 euro ging. Dalers waren er nauwelijks.

TKH steeg met 4,1 procent na afronding van de verkoop van de Franse activiteiten aan private equity-groep Argos Wityu. De outlook werd vanwege deze desinvestering wel verlaagd. Met de verkoopopbrengst start het bedrijf een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van maximaal 25 miljoen euro.

In de AScX won PostNL 6,1 procent en Ebusco 3,2 procent.