Update: Iets meer Duitse werklozen

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen in Duitsland is in september licht opgelopen. Dat meldde het Federale Arbeidsbureau vrijdag.

In september liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 10.000 op. De verwachting van economen lag op een toename met 15.000 werklozen.

In augustus steeg het aantal werklozen met 20.000, waar eerder een toename van 18.000 was gemeld.

Het voor seizoensinvloeden aangepaste werkloosheidspercentage kwam in september uit op 5,7 procent, gelijk aan de afgelopen maanden. Op niet-aangepaste basis bedroeg het werkloosheidspercentage in september ook 5,7 procent. Dat was 5,8 procent in augustus.

In totaal zaten er in september 2,627 miljoen Duitsers zonder baan. In augustus waren dit er 2,696 miljoen.

Update: om ook werkloosheidspercentage op niet-aangepaste basis te vermelden.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999