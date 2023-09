CEO Euronext noemt belasten inkoop van eigen aandelen zorgelijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Het belasten van de inkoop van eigen aandelen is zorgelijk. Dit stelde CEO Simone Huis in 't Veld van Euronext Amsterdam in een bericht op LinkedIn. Op 21 september heeft de Kamer een motie aangenomen, waarvan de dekking wordt gezocht in het belasten van de inkoop van eigen aandelen. "De aangenomen motie baart ons zorgen. Grote zorgen zelfs", aldus de CEO. De noodgreep leidt volgens Euronext tot een verslechterd vestigings- en investeringsklimaat. "De kans bestaat ook dat ondernemingen een verhuizing zullen overwegen." "En dat is onwenselijk, want beursgenoteerde bedrijven dragen substantieel bij aan de Nederlandse economie." "Het aangenomen voorstel werkt om vele redenen beperkend. Zo zullen Nederlandse aandelen als minder aantrekkelijk worden gezien, terwijl aandeleninkoop juist een belangrijk onderdeel is van het strategisch kapitaal- en balansmanagement van beursgenoteerde ondernemingen." Het huidige voorstel zal volgens de CEO bovendien in essentie een vrijstelling afschaffen die op dit moment alleen van toepassing is op de bedrijven die regelmatig dividend uitkeren aan hun aandeelhouders en daarover netjes belasting afdragen. "Andere vormen van aandeleninkoop zijn al belast. En zo zijn er nog meer argumenten." Het is volgens Huis in 't Veld te hopen dat de Kamerleden de voorgestelde dekking van de motie Klaver willen heroverwegen. "Want het is tijd voor een positief signaal naar het bedrijfsleven, vooral ook met het oog op de vele jonge en innoverende bedrijven met ambitie richting de internationale markt in ons land." Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.