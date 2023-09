Bod op Ordina gestand gedaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse Sopra Steria heeft het overnamebod op Ordina gestand gedaan. Dit maakte Ordina vrijdag bekend. Momenteel is 92,73 procent van de aandelen aangemeld. De uitkering vindt plaats op 4 oktober. Aandeelhouders die hun stukken nog niet hebben aangemeld, kunnen dit nog doen tussen 2 en 13 oktober. Beide bedrijven bereikten op 21 maart overeenstemming over het bod van 5,75 euro per aandeel in contanten. Bron: ABM Financial News

