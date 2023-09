Chicago Fed denkt dat recessie kan worden vermeden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Een goed monetair beleid in combinatie met een stabilisering in de vraagzijde maakt het mogelijk om de inflatie terug te dringen zonder een recessie te veroorzaken. Dit zei voorzitter Austan Goolsbee van de Chicago Fed tijdens een speech bij het Peterson Institute for International Economics. Goolsbee meent dat lage inflatie en lage werkloosheid goed samen kunnen gaan. De voorzitter van de Chicago Fed waarschuwde wel voor een te strak rentebeleid om de inflatie te beteugelen, omdat dit een recessie zou kunnen veroorzaken. De bankier wees in zijn toespraak naar de zorg over de hoge inflatie. De lage werkloosheid zou hiervan één van de oorzaken zijn. Terwijl de Fed de rente tot nog toe elf keer verhoogde, bleef de werkloosheid met 3,8 procent historisch laag. Volgens Goolsbee zijn er andere prijsopdrijvende factoren in het spel, zoals de terugkeer van werknemers naar de arbeidsmarkt na de coronalockdowns en de normalisering in de aanvoerketen, die verstoord was geraakt door die lockdowns wereldwijd. Bron: ABM Financial News

