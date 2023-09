Bloomberg: Maaltijdbezorgers moeten uurloon bezorgers opschroeven in New York

(ABM FN-Dow Jones) Uber, Doordash en Grubhub moeten het uurloon van hun bezorgers opschroeven tot bijna 18 dollar per uur. Dit meldde persbureau Bloomberg.

De bedrijven vochten een beslissing over een hoger minimumloon in New York aan, maar trokken uiteindelijk niet aan het langste eind. Dit betekent dat zij bezorgers minimaal 17,96 dollar per uur moeten betalen of per bestelling. In het laatste geval moeten zij circa 50 cent per minuut betalen.

Ook besloot New York tot een tweede verhoging tot bijna 20 dollar per uur, die vanaf april 2025 voor bezorgers zal gelden. Momenteel is het minimumloon nog 15 dollar per uur.

"Door deze wet raken duizenden mensen in New York hun baan kwijt en moeten bezorgers tegen elkaar concurreren in het zo snel mogelijk bezorgen van maaltijden", aldus Uber in een reactie. DoorDash overweegt alsnog stappen te nemen en noemt het besluit volgens Bloomberg "zeer tegenvallend".

Grubhub is het Amerikaanse dochterbedrijf van Just Eat Takeaway.