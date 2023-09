AEX terughoudend van start in afwachting van inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting vlak van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een openingswinst van 0,3 procent.

Donderdag kregen beleggers weer wat kleur op de wangen en de AEX noteerde na een aanvankelijk aarzelend koersverloop bij de slotgong 0,6 procent in het groen, op een stand van 725,99 punten.

Met nog één handelsdag voor de boeg maakt september wel zijn slechte reputatie als beursmaand waar, met een daling van 2,4 procent voor de AEX. Op Wall Street noteren de S&P en techbeurs Nasdaq op maandbasis met respectievelijk 3,4 procent en 5,9 procent in het rood, ondanks een licht herstel donderdag, met een stijging van 0,6 procent voor de S&P 500.

Hoofdschuldige voor het negatieve sentiment in september is de oplopende rente. Bij aanvang van de maand bedroeg het rendement op de Amerikaanse tienjaarsrente 4,11 procent, terwijl er vanochtend 4,59 procent op de borden stond. Daarmee is sprake van het hoogste niveau sinds 2007.

Door de extreem lage rente van de afgelopen jaren hoorde je op de beursvloeren vaak het adagium 'there is no alternative', ofwel TINA, maar die tijd is voorbij nu vastrentende waarden een stevig alternatief zijn geworden voor de volatiele aandelen.

Wel verwachten beleggers dat de afvlakkende inflatie op termijn een drukkend effect op de rente zal hebben.

In dit verband zorgden Duitse inflatiecijfers donderdag voor opluchting. In september kwam de inflatie uit op 4,5 procent op jaarbasis, van ruim 6 procent in de twee maanden ervoor. De verwachting lag op een daling tot 4,7 procent. Ook op maandbasis stegen de prijzen in Duitsland minder hard.

Toch liep de Duitse tienjaarsrente donderdag op, met 9 basispunten naar 2,93 procent. Tot begin 2022 was het rendement nog enkele jaren negatief.

Vanmiddag wordt in Amerika de voor de Federal Reserve de belangrijke PCE-inflatie voor de maand augustus vrijgegeven. Verwacht wordt dat de kernprijzen op maandbasis met 0,2 procent zijn gestegen, gelijk aan een maand eerder.

Op jaarbasis zou de PCE-kerninflatie in augustus zijn afgekoeld tot 3,9 procent, van 4,2 procent in juli.

Vanochtend wordt daarnaast de Franse inflatie in september vrijgegeven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vanochtend vroeg in een eerste raming al dat de inflatie in Nederland in september bijna nihil was. Afgelopen maand steeg het prijspeil met 0,2 procent op jaarbasis, na een inflatie van 3,0 procent in augustus, van 4,6 procent in juli en 5,7 procent in juni.

In Japan werd vanochtend bekend dat de inflatie in september is uitgekomen op 2,8 procent, na een stijging van 2,9 procent in augustus. De Nikkei index daalde enkele tienden van een procent, terwijl de volatiele beurs in Hongkong juist een koerssprong maakte van 2,8 procent. Techgigant Alibaba won 3,5 procent. De beurzen in Shanghai en Seoel hielden de deuren gesloten vanwege een feestdag.

De Amerikaanse olie-future werd donderdagavond in New York twee procent lager verhandeld op 91,71 dollar per vat. "De zwakte lijkt te zijn veroorzaakt door winstnemingen nadat de prijzen in de VS het hoogste punt in een jaar bereikten", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Bedrijfsnieuws

ASR gaat, net als NN Group, in cassatie naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in een zaak over Vermogensplan, Koersplan en Fundplan, drie beleggingsverzekeringsproducten van Aegon Nederland.

Jefferies verhoogde het advies voor OCI van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 25,00 naar 34,00 euro ging.

TKH Group heeft de verkoop van de Franse activiteiten aan private equity-groep Argos Wityu afgerond en verlaagde als gevolg de outlook voor dit jaar.

De Belgische Mededingingsautoriteit gaf groen licht voor de overname van ForFarmers Belgium door Arvesta.

ABN AMRO is van plan om in New York 52 van zijn 73 banen te schrappen. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van een melding van de bank bij het departement van arbeid in New York.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,6 procent op 4.299,70 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 33.666,34 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 13.201,28 punten.