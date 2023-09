TKH rondt Franse desinvestering af en start aandeleninkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft de verkoop van de Franse activiteiten aan private equity-groep Argos Wityu afgerond en verlaagt als gevolg de outlook voor dit jaar. Dit maakte TKH vrijdag bekend. Met de transactie is een eenmalige bate van 21 miljoen euro gemoeid, die in de cijfers over het derde kwartaal wordt opgenomen. De desinvestering betekent dat er netto 70 miljoen euro in de kas van TKH belandt. De Franse tak wordt vanaf het vierde kwartaal niet langer opgenomen in de cijfers van TKH. Dit betekent dat TKH over 2023 nu een EBITA voor bijzondere posten verwacht van 230 tot 240 miljoen euro. De winst voor amortisatie en eenmalige posten komt over 2023 naar verwachting uit tussen de 126 en 134 miljoen euro, aldus TKH. Op pro forma-basis verhoudt zich dat tot een EBITA van 229,2 miljoen euro en een winst van 139,2 miljoen euro in 2022. Bij publicatie van de halfjaarcijfers in augustus, mikte TKH voor dit jaar nog op een EBITA van 237 tot 247 miljoen euro. TKH voorzag toen een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 131 tot 139 miljoen euro. TKH gaf vrijdag aan dat het een inkoopprogramma van eigen aandelen start ter waarde van 25 miljoen euro. Het programma wordt in de komende maanden uitgevoerd. De verkoop van de Franse activiteiten werd eind mei van dit jaar aangekondigd. De tak was in 2022 goed voor een omzet van 129,3 miljoen euro met een EBITA van 19,6 miljoen euro. De Franse tak gaat verder onder de naam SCS Wagram Holding. TKH heeft daarin een belang van 40 procent. Bron: ABM Financial News

