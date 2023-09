Jefferies zet OCI op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het advies voor OCI verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 25,00 naar 34,00 euro ging. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de zakenbank. Analisten van Jefferies verhoogden hun EBITDA-taxaties met circa 21 procent voor de komende drie jaar en zit daarmee 23 procent boven de consensus voor 2024. Het cyclische karakter, de kosten en de strategische risico's blijven hoog voor Europese chemiespelers, aldus de analisten, met weinig factoren die voor een positief winstmomentum kunnen zorgen. "Maar OCI is een uitzondering", zo stelde Jefferies. Op korte termijn heeft OCI de wind in de rug en kan het de concurrentiestrijd goed aan, omdat slechts 18 procent van zijn ammoniak- en methanolfabrieken van OCI in Europa staat, waar de energieprijzen het hoogst zijn. Hierdoor zullen de marges buiten Europa een stuk hoger liggen, voorziet Jefferies. Ook heeft het bedrijf voldoende strategische opties, zoals desinvesteringen of een Amerikaanse notering. Dat laatste zal voor een herwaardering zorgen, denkt Jefferies. Tot slot is de balans van OCI sterk en komen een aantal sterk winstgevende projecten live. En daarvan zullen aandeelhouders profiteren met een stevig dividend, aldus de bank. Het aandeel OCI sloot donderdag op 24,77 euro Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.