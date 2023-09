Nvidia doelwit van Franse invallen in mededingingszaken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Franse mededingingsautoriteiten hebben woensdag invallen gedaan bij de kantoren van Nvidia in Frankrijk. Dit meldde The Wall Street Journal donderdag op basis van ingewijden die bekend zijn met de kwestie. Op woensdag zei de Autorité de la Concurrence, de nationale mededingingsautoriteit van Frankrijk, dat ze een inval had gedaan in "de panden van een bedrijf dat ervan verdacht wordt concurrentiebeperkende praktijken te hebben toegepast in de sector van de grafische kaarten", maar werd de identiteit van het bedrijf niet onthuld. Nvidia weigerde commentaar te geven aan The Wall Street Journal. Aandelen Nvidia noteerden donderdag in de nabeurshandel in New York licht hoger. Bron: ABM Financial News

