Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 91,71 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent goedkoper. "De zwakte van vandaag lijkt te zijn veroorzaakt door winstnemingen nadat de prijzen in de VS een hoogste punt in een jaar bereikten", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. WTI bereikte woensdag het niveau van 95 dollar. Op maandbasis ligt de olieprijs op koers voor een stijging van ruim 10 procent en op kwartaalbasis is de olieprijs tot nog toe ruim 30 procent gestegen. De focus van de markt ligt nog altijd op de krapte aan de aanbodkant, volgens analisten van UBS. Dat werd onderstreept door nieuws van het Amerikaanse energieministerie, dat woensdag meldde dat de voorraden bij de belangrijke hub in Cushing in Oklahoma zijn gedaald tot onder de 22 miljoen vaten. Dit baarde beleggers grote zorgen, volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. "Dergelijke niveaus zijn niet meer gezien sinds 2014 en het markeert een zeer krappe situatie aan de aanbodzijde. En dat is precies waar OPEC+ ons wilde hebben. In een krappe situatie", aldus de marktkenner. Richting de winter kunnen zorgen over aanbodkrapte de prijzen omhoog blijven duwen, maar of dit leidt tot een langdurige opwaartse trend betwijfelt Charalampos Pissouros van XM. "De uitdagingen waarmee China en Europa worden geconfronteerd, de twee grootste olieconsumenten ter wereld na de VS, kunnen de vraag verder doen afnemen, iets wat op een bepaald moment in de toekomst tot uiting kan komen in de prijzen," aldus de marktkenner. Bron: ABM Financial News

