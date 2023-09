ABN AMRO schrapt 70 procent van banen in New York - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO is van plan om in New York 52 van zijn 73 banen te schrappen. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van een melding van de bank bij het departement van arbeid in New York. Hiermee krimpt het personeelsbestand van ABN AMRO in New York met 70 procent. Het banenverlies is onderdeel van een strategie van de bank om zich te focussen op de Europese markten, volgens Bloomberg. ABN AMRO is "bijna klaar" met haar plan om zich terug te trekken "uit landen buiten Noordwest-Europa", zei Eunice Koekkoek, een woordvoerster van de bank tegen Bloomberg. Daarentegen zal het personeel van ABN Amro Clearing Bank blijven werken vanuit "al hun locaties", aldus de woordvoerster in een reactie. Bron: ABM Financial News

