Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,7 procent op 4.305,09 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 33.685,61 punten en de Nasdaq noteerde 1,1 procent hoger op 13.229,16 punten.

"Het grote nieuws is niet dat er niets is veranderd, maar dat de economie veerkrachtig blijft, de inflatie hoog en het ergste scenario van de Fed (zoals stagflatie) - voorlopig - is vermeden", zei Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance.

In het tweede kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 2,1 procent, bleek donderdag uit een nieuwe raming. Dat was gelijk aan een eerdere meting. De markt rekende op een opwaartse bijstelling naar 2,2 procent. In het eerste kwartaal groeide de Amerikaanse economie ook met 2,2 procent.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de consumptie van huishoudens die flink neerwaarts werd bijgesteld in het tweede kwartaal, van 1,7 tot 0,8 procent. Zorgwekkend, volgens de marktkenner, want een groot deel van de Amerikaanse economie wordt gedreven hierdoor.

De PCE-consumentenprijsindex kwam in het tweede kwartaal uit op 3,7 procent, net als in het voorlopige cijfer.

Vrijdag verschijnt de PCE-inflatie voor de maand augustus. Verwacht wordt dat de kernprijzen op maandbasis met 0,2 procent zijn gestegen, gelijk aan een maand eerder. Op jaarbasis zou de PCE-kerninflatie in augustus zijn afgekoeld tot 3,9 procent, van 4,2 procent in juli.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week is gestegen met 2.000 naar 204.000, waar door economen een aantal van 214.000 werd voorzien.

De aanstaande woningverkopen in de VS daalden vorige maand met 7,1 procent, waar een afname van 1,0 procent was voorspeld.

Ondertussen proberen beleidsmakers in Washington om voor zondag middernacht een shutdown van de Amerikaanse overheid te voorkomen, vooralsnog met weinig succes.

Volgens ING zal een shutdown van de Amerikaanse overheid "de economie verstoren en de gegevensstroom beperken die de Fed nodig heeft om een verdere renteverhoging te rechtvaardigen." Met andere woorden: een shutdown maakt het waarschijnlijker dat de Fed klaar is met het verhogen van de rente.

De WTI-olieprijs daalde donderdag tot rond de 92 dollar, nadat woensdag een koers van 95 dollar werd bereikt, in reactie op het krapper wordende aanbod.

"De aanhoudend hoge olieprijs voegt een laag van complexiteit toe aan het economische landschap", stelde SPI Asset Management.

"Dit zal op zijn minst de trend van desinflatie afremmen en waarschijnlijk de rente langer hoog houden. Het wordt voor centrale banken een uitdaging om de doelstelling van economische groei in balans te houden met het beheersen van inflatie."

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond iets hoger op 4,61 procent en de tweejarige variant 5 basispunten lager op 5,10 procent.



De euro/dollar handelde op 1,0562.

Bedrijfsnieuws

GameStop heeft in Ryan Cohen een nieuwe CEO gevonden. De winkelketen voor computerspelletjes was maanden stuurloos en de aanstelling werd aanvankelijk ook positief ontvangen door beleggers. Analisten zijn echter zeer kritisch en het aandeel daalde halverwege de sessie in New York dan ook met meer dan een procent.

Micron verloor bijna 4 procent na een groter dan verwacht kwartaalverlies.

Peloton Interactive steeg bijna 6 procent na een deal met Lululemon om kleding met gezamenlijke merken te verkopen. Aandelen van Lululemon bewogen nauwelijks.

Workday verloor ruim 9 procent. Het bedrijf verlaagde zijn doelstelling voor de groei van de omzet uit abonnementen in de komende drie jaar, tot een percentage van 17 tot 19 procent.

Bionomics schoot liefst 255 procent omhoog na positieve testresultaten rond een middel voor de behandeling van PTSS.

Nike opent donderdag nabeurs de boeken en noteerde in aanloop nagenoeg ongewijzigd.