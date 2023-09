Commerzbank wil 3 miljard uitkeren aan aandeelhouders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Commerzbank AG

(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank is van plan om tot 2024 3 miljard euro terug te geven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en aandeleninkopen. Dit meldde de Duitse bank donderdagavond. De kapitaalteruggave geldt met terugwerkende kracht vanaf 2022. Om dit te bereiken streeft Commerzbank in 2024 tot een payout ratio van 70 procent. Tussen 2025 tot 2027 mikt de bank op een uitbetalingsratio "ruim boven 50%, maar niet meer dan het nettoresultaat na AT1-couponbetalingen en minderheidsbelangen". Commerzbank paste zijn beleid voor kapitaalteruggave aan omdat er tegen 2027 een stijging van de winstgevendheid wordt voorzien, een kapitaalratio van 13,5 procent en een nettorendement op het tastbaar eigen vermogen van meer dan 11 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.