Europese beurzen herstellen na meevallende Duitse inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 448,50 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,7 procent op 15.323,50 punten. De Franse CAC 40 won 0,6 procent bij een stand van 7.116,24 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent in de plus op 7.601,85 punten.

Duitse inflatiecijfers zorgden voor opluchting. In september kwam de inflatie uit op 4,5 procent op jaarbasis, van ruim 6 procent in de twee maanden ervoor. De verwachting lag op een daling tot 4,7 procent. Ook op maandbasis stegen de prijzen in Duitsland minder hard.

Analisten van Commerzbank verwachten dat de dalende inflatietrend in Duitsland doorzet. Maar de kerninflatie stabiliseert volgend jaar vermoedelijk ruim boven de 2 procent die de Europese Centrale Bank ambieert, volgens de Duitse bank.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in september is verslechterd tot een indexstand van 17,8 negatief.

Ondanks het voorzichtige optimisme tijdens de Europese middaghandel blijven de obligatierentes onverminderd hoog, net als de olieprijzen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op 4,61 procent en de Duitse variant op 2,93 procent.

"De bredere zorgen zijn geconcentreerd rond het vraagstuk hoe snel de inflatiedruk afneemt nu de olieprijzen blijven stijgen en wat voor effect dit heeft op de mondiale economie, de consumentenbestedingen en de winstmarges van bedrijven", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De euro/dollar noteerde op 1,0575. WTI-olie kostte 92,50 dollar per vat en daalde daarmee ten opzichte van de piek van 95 dollar op woensdag.



Bedrijfsnieuws

Banco Santander heeft groen licht gekregen om eigen aandelen in te kopen voor een bedrag van in totaal 1,31 miljard euro. Het aandeel sloot 4,5 procent hoger. Ook elders in Europa zaten financiële waarden in de lift.

Halfgeleideraandelen kenden ook een goede dag, met mooie plussen voor STMicroelectronics, Infineon en ASML.

In Frankfurt daalde het aandeel Vonovia met 1,5 procent en moest Zalando ruim 2 procent aan waarde laten gaan. Heidelberg Materials en MTU Aero Engines stegen zo'n 3 tot 4 procent en voerden daarmee de DAX aan.

In Parijs deed ArcelorMittal goede zaken, met een plus van ruim 2 procent en steeg ook Airbus meer dan 2 procent, mogelijk omdat concurrent Boeing vertraging oploopt bij het leveren van nieuwe toestellen. Luxemerken als LVMH en Hermes deden ook goede zaken. Betaalbedrijf Worldline verloor bijna 2,5 procent en was daarmee de hekkensluiter in de CAC 40.

Ryanair steeg licht in Londen en Dublin. De luchtvaartmaatschappij heeft zijn vluchtschema voor het najaar en de winter ingeperkt, vanwege de vertraging in de leveringen van nieuwe vliegtuigen door Boeing.

Air France-KLM steeg bijna anderhalf procent. CEO Anne Regail van Air France heeft kritiek geuit op de nieuwe belasting van de Franse regering op luchthavenexploitanten, omdat dit oneerlijke concurrentie in de sector zou creëren.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot duidelijk in het groen.