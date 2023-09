NN herstelt op lichtgroen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een kleine winst gesloten. De AEX won 0,6 procent en eindigde op 725,99 punten. De Duitse inflatie liep terug van 6,1 procent in augustus naar 4,5 procent in september. Daarmee daalde de inflatie iets sterker dan verwacht. Economen mikten voor september op een prijsstijging van 4,7 procent. De rentes liepen donderdag weer op. De Amerikaanse tienjaars naar 4,661 procent en de Duitse Bund naar 2,977 procent. "De hogere rente houdt de markten in een wurggreep", zeiden experts van BNP Paribas Fortis. Op langere termijn blijft het momentum voor aandelenmarkten volgens BNP Paribas echter positief. "De huidige zwakke prestaties zijn het gevolg van een combinatie van factoren gaande van hoge interestvoeten, dure olie en specifiek voor de VS: de dreigende sluiting van de overheidsdiensten bij gebrek aan een begroting." De euro/dollar handelde op 1,0575 en olie werd na een piek van 95 dollar op woensdag goedkoper. Een vat WTI kostte donderdag zo'n 92,50 dollar per vat. Stijgers en dalers In de AEX opende NN als grootste daler, na de koersafstraffing op woensdag. Uiteindelijk sloot NN 3,1 procent hoger. ASR won 0,3 procent. Verder wonnen ArcelorMittal en Besi 2,3 en 2,0 procent. AkzoNobel verloor 0,9 procent, nadat UBS het koersdoel voor de verfgigant verlaagde. Heineken daalde ook 0,9 procent en Philips werd 2,4 procent goedkoper. In de AMX ging Aperam aan de leiding met een koerswinst van 3,2 procent. Basic-Fit steeg 2,0 procent. Vopak en OCI leverden 1,6 en 2,4 procent in. Smallcap Vivoryon werd 2,0 procent duurder en Sif verloor 3,0 procent. Het lokaal genoteerde Renewi werd 39 procent duurder nadat de afvalverwerker een overnamevoorstel van Macquarie afwees. Degroof Petercam denkt dat als het bod wordt verhoogd van 7,75 Britse pond per aandeel naar 9 pond, Renewi wel toehapt. Value8, dat 2,4 procent van Renewi bezit, won 4,4 procent. De investeerder zei bij een bod van 7,75 pond per aandeel zijn belang niet te zullen aanmelden. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot licht hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.