Beursblik: verwachtingen Randstad conservatief Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad is voorzichtig gestemd over het derde kwartaal en zit daarmee onder de consensus. Dit schreef zakenbank Jefferies donderdag in een analistenrapport. Randstad gaat momenteel uit van een EBITA-consensus van 250 tot 260 miljoen euro, waar de marktverwachting volgens Visible Alpha uitgaat van 266 miljoen euro. Maar volgens Jefferies is Randstad vaak conservatief in zijn guidance. Dat moet voldoende zijn om de aandelen richting de cijfers, op 24 oktober aanstaande, te ondersteunen, volgens de analisten. Het zwakkere momentum en de meer uitdagende macroscenario's die in juli naar voren kwamen, hebben zich in de zomer voortgezet, aldus Jefferies. De uitzendvolumes daalden in juli autonoom met 10 procent en blijven zwak, volgens de analisten, die zich afvragen of de autonome groei voor het vierde achtereenvolgende kwartaal zal achterblijven bij die van sectorgenoot Adecco. Jefferies verwacht voor het derde kwartaal een autonome krimp van circa 6 procent, waar Visible Alpha rekent op een krimp van 5,6 procent. Verder is de brutomarge vermoedelijk met 10 basispunten gedaald, denken de analisten. Wisselkoersen, fusies en overnames en handelsdagen zorgen voor een tegenwind van 4 procent op de gerapporteerde groei in het derde kwartaal, denkt Jefferies. Hier is Visible Alpha iets optimistischer, met een daling van 2,7 procent. Volgens Jefferies rekent de markt wel op herstel in het vierde kwartaal. Jefferies heeft een Underperform advies op Randstad en een koersdoel van 37,00 euro. Het aandeel noteerde donderdag 1,5 procent hoger op 52,14 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.