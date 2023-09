Beursblik: meer omzet voor Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald. Dit is de verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. Volgens deze analisten zou de omzet zijn gestegen van 173,0 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022 naar 185,6 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Er was volgens de analisten groei in Europa en Noord-Amerika, maar Latijns-Amerika zag de omzet min of meer onveranderd blijven op 43 miljoen euro. Voor heel 2023 rekenen de analisten gemiddeld op een omzet van 753 miljoen euro. Dat zou flink meer zijn dan de 684 miljoen euro in 2022. Zij voorzien verder een stijging van de REBITDA-marge van 19,1 naar 19,6 procent. Bron: ABM Financial News

