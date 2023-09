Beursblik: ABN AMRO Oddo verlaagt koersdoel SBM Offshore Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft donderdag het koersdoel voor SBM Offshore verlaagd van 25,00 naar 19,70 euro bij handhaving van het Outperform advies. Dit bleek uit een rapport van de bank. De koers van SBM is teruggevallen tot de onderkant van de bandbreedte van de afgelopen vijf jaar van 12 tot 20 euro, zo merkten analisten van de bank op. "Beleggers belonen SBM niet voor het hoge dividend, de leidende positie in oliedienstverlening en de vooruitzichten voor de mondiale FPSO-markt", aldus ABN AMRO, "noch voor de eerste stappen in floating wind." Dat laatste zijn windmolenparken die niet op een vaste fundering staan, maar drijven. Volgens ABN heeft dat vooral te maken met de schuldpositie van SBM en het gebrek aan een ESG-tintje. "Maar de mondiale FPSO-markt is aantrekkelijker dan ooit en beleggers komen er opnieuw achter dat de olie- en gasmarkten sterk blijven. We zien dan ook voldoende redenen om positief te blijven over het aandeel." Het aandeel SBM Offshore leverde donderdagmiddag 0,2 procent in op 12,66 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.