Coast Capital groter in Renewi

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Coast Capital Management heeft op 26 september het belang in Renewi flink verhoogd. Dit blijkt donderdagmiddag uit een melding van het bedrijf. Volgens Renewi verhoogde Coast Capital Management op 26 september het belang in de afvalspecialist van 6,01 naar 8,47 procent. Op 27 september meldde Coast Capital Management dit aan Renewi. Donderdag bleek ook dat Macquarie Asset Management op 25 september een overnamebod indiende bij Renewi van 7,75 Britse pond per aandeel. Dit bod is door Renewi afgeslagen. Coast Capital Management is volgens de eigen website een fonds uit New York dat zich richt op "hoogwaardige bedrijven die tegen een verkeerde prijs zijn gewaardeerd". Op 4 mei dit jaar schoot Coast Capital al door de meldingsdrempel van 5 procent heen. Bron: ABM Financial News

