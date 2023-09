Futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, terwijl de olieprijs op een hoog niveau bleef staan, wat de rendementen op obligaties ondersteunde. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen en de Nasdaq-future stond vlak. De recente stijging van de energieprijzen, en dan met name de olieprijzen, heeft de rendementen op staatsleningen aangejaagd, naast vrees voor meer renteverhogingen en relatief solide economische cijfers. De olieprijs daalde donderdag licht, nadat een koers van 95 dollar werd bereikt, in reactie op een langdurige verlaging van de productie door Saoedi-Arabië en Rusland. Een november-future West Texas Intermediate ruwe olie verloor 0,4 procent tot 93,34 dollar. Brent-olie werd 0,5 procent goedkoper op 93,97 dollar. "De aanhoudend hoge olieprijs voegt een laag van complexiteit toe aan het economische landschap", stelde SPI Asset Management. "Dit zal op zijn minst de trend van desinflatie afremmen en waarschijnlijk de rente langer hoog houden. Het wordt voor centrale banken een uitdaging om de doelstelling van economische groei in balans te houden met het beheersen van inflatie."



De euro/dollar noteerde op 1,0533 waarmee de dollar een stapje terug deed, maar de Amerikaanse munt kan verder stijgen op de verwachting dat de rente langer hoog blijft. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0503 op de borden. Bedrijfsnieuws Gamestop heeft in Ryan Cohen een nieuwe CEO gevonden. De winkelketen voor videogames heeft het maandenlang zonder CEO moeten doen en nieuws over de aanstelling van Cohen lijkt beleggers te bekoren. Het aandeel Gamestop staat in de elektronische handel voorbeurs bijna tien procent hoger. Micron verloor voorbeurs 4,5 procent na een groter dan verwacht kwartaalverlies. Peloton Interactive steeg juist meer dan 13 procent na een deal met Lululemon om kleding met gezamenlijke merken te verkopen. Workday verloor 9 procent. Het bedrijf verlaagde zijn doelstelling voor de groei van de omzet uit abonnementen in de komende drie jaar, tot een percentage van 17 tot 19 procent. CEO Linda Yaccarino van X, het voormalige Twitter, zei woensdag dat het bedrijf "bijna quitte" draait en volgend jaar winstgevend zou moeten worden. Eigenaar Elon Musk ontsloeg duizenden medewerkers na de tumultueuze overname van Twitter vorig jaar. Bionomics schoot 140 procent omhoog na positieve testresultaten rond een middel voor de behandeling van PTSS.



Slotstanden De S&P 500 sloot woensdag nagenoeg vlak op 4274,51 punten. De Dow Jones-index daalde 0,2 procent tot 33.550,27 en de Nasdaq Composite won 0,2 procent naar 13.092,85 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.