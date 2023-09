Update: Renewi slaat overnamebod Macquarie af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Macquarie Asset Management heeft een bod uitgebracht op Renewi, dat is afgeslagen. Dit maakte de afvalverwerker met noteringen in Londen en Amsterdam donderdagmiddag bekend. Macquarie deed op 25 september een voorstel om Renewi over te nemen voor 7,75 Britse pond per aandeel, maar het bestuur van de afvalverwerker sloeg dit bod af. "Het voorstel biedt een aantrekkelijke kans voor aandeelhouders van Renewi om hun aandelen te verkopen tegen een significante premie en een aantrekkelijke multiple", stelde Macquarie. Het bod ligt 52 procent boven de slotkoers van Renewi op 27 september. Het bod waardeert Renewi in totaal op 636 miljoen pond, goed voor 8,4 keer de EBITDA voor het bokjaar dat eindigde op 31 maart. Macquarie hoopt dat het bestuur van Renewi alsnog akkoord gaat met de voorwaarden van de overname. "Het is in het beste belang van aandeelhouders", aldus Macquarie, die de strategie van het bedrijf onderschrijft, maar ook wijst op de risico’s en het extra kapitaal die dit volgens Macquarie met zich meebrengt. Het aandeel steeg donderdag in Londen met ruim 40 procent tot 7,22 pond. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

