Valuta: dollar blijft favoriet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,05 dollar in een markt die vooral veel voorkeur aan de dollar. "Er is momenteel een kans van 50 procent dat de Fed bij de volgende beleidsvergadering de rente toch weer verhoogd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat lijkt de belangrijkste reden voor de huidige koers van de euro/dollar, maar een behoefte aan veilige havens speelt ook een rol", aldus Van der Meer. Donderdag gaat de aandacht voor een groot deel uit naar de voorlopige inflatiecijfers uit Duitsland over september. De inflatie wordt ingeschat op 0,4 procent op maandbasis tegen 0,3 procent in augustus en 4,7 procent op jaarbasis tegen 6,1 procent in augustus. Iedere afwijking zal volgens Van der Meer voor beweging in het euro/dollar-paar zorgen. In de VS gaat het vanmiddag om de steunaanvragen, de definitieve raming voor de groei van de economie over het tweede kwartaal en de aanstaande woningverkopen over augustus. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed Jerome Powell, voorzitter Thomas Barkin van de Fed van Richmond en Fed-bestuurder Lisa Cook. De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0516 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8640 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent tot 1,2170 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.