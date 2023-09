Verzekeraars opnieuw kop van jut in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager, waarbij de verzekeraars opnieuw terrein prijsgaven. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 717,18 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de Europese beurzen opnieuw een stap terugdeden vanochtend, nadat ze op woensdag al voor de derde dag op rij lager sloten. De DAX koerste daarbij rond het laagste niveau in zes maanden, terwijl de Britse FTSE 100 het laagste punt in bijna twee weken aantikte. "De Amerikaanse beurzen deden het woensdag wat beter, waarbij er aan het einde van de handelsdag licht herstel optrad, maar in Azië bleek het beeld vanochtend somber, mede door de zorgen over de Chinese vastgoedsector", aldus Hewson. "De bredere zorgen zijn geconcentreerd rond het vraagstuk hoe snel de inflatiedruk afneemt nu de olieprijzen blijven stijgen en wat voor effect dit heeft op de mondiale economie, de consumentenbestedingen en de winstmarges van bedrijven." De analist merkte op dat de Brent-prijzen inmiddels richting de 100 dollar per vat gaan. "Het vooruitzicht dat de Federal Reserve de rentes voor een langere periode hoog moet houden, drukt op het sentiment en positief macro-economisch nieuws zal de druk alleen maar doen toenemen", aldus analisten van IG. Hewson van CMC merkte op dat de beurzen het vandaag wat rustig aan doen, waarbij beleggers de balans opmaken richting het einde van de week, maand en het kwartaal. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0518. De olieprijzen daalden fractioneel tot 93,60 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen lijkt de gifbeker nog niet leeg voor de verzekeraars, na het tranendal van woensdag volgend op de uitspraak van het Hof over de woekerpolisaffaire. NN Group en ASR Nederland verloren donderdag nog eens 2,5 procent en 2,3 procent, na verliezen van respectievelijk bijna 20 procent en 14 procent op woensdag. Philips daalde 2,7 procent en AkzoNobel verloor, na een koerdoelverlaging van UBS, 2,4 procent. UMG en Shell wonnen 0,3 tot 1,0 procent. In de AMX verloren Just Eat Takeaway en OCI meer dan 1,5 procent. Air France-KLM gaf 3,4 procent prijs. CEO Anne Regail van Air France heeft kritiek geuit op de nieuwe belasting van de Franse regering op luchthavenexploitanten, omdat dit oneerlijke concurrentie in de sector zou creëren. In de AScX won Fastned 3,0 procent. Azerion daalde 2,4 procent. Bron: ABM Financial News

