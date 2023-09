UBS verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 93,00 naar 87,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. In aanloop naar de resultaten over het derde kwartaal, die op 25 oktober worden gepubliceerd, heeft UBS de ramingen voor de EBIT met gemiddeld 5 procent en voor de winst per aandeel met 7 procent verlaagd voor de jaren 2023 tot en met 2025. UBS mikt voor het derde kwartaal op een EBIT van 318 miljoen euro en zit daarmee 5 procent onder de consensus. De consensusverwachting ligt op 336 miljoen euro. AkzoNobel mikt zelf op iets boven de 311 miljoen euro. De omzet wordt door UBS ingeschat op 2,634 miljard euro tegen 2,814 miljard euro in de consensus. UBS verwacht een prijsstijging van 1 procent op jaarbasis, waar de consensus uitgaat van 2 procent. De EBIT-marge komt in de verwachting van UBS uit op 12,1 procent, terwijl de consensus rekening houdt met 11,9 procent. Het aandeel AkzoNobel noteerde donderdag op een rood Damrak 2,7 procent lager op 66,40 euro. Bron: ABM Financial News

