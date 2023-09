Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel aandeel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor AMG verlaagd van 50,00 naar 36,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Degroof Petercam verlaagde de taxaties voor de EBITDA voor 2023 met 5 procent naar 352 miljoen dollar en voor 2024 met 18 procent naar 348 miljoen dollar, vanwege de lagere prijzen voor lithium en vanadium. De bank meent ook dat de EBITDA-consensus, die werd samengesteld door persbureau Bloomberg, voor 2024 te optimistisch is. Het aandeel AMG is in de afgelopen maanden meer dan 40 procent gedaald, maar toch vindt Degroof Petercam het nog te vroeg om positief te worden over het aandeel. Voor de langere termijn ziet het plaatje er volgens de bank veelbelovend uit, maar op korte termijn zijn er nogal wat uitdagingen. Het aandeel AMG noteerde donderdag op een groen Damrak 0,5 procent hoger op 28,72 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.