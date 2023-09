Air France bekritiseert nieuwe luchthaventaks - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) CEO Anne Regail van Air France heeft kritiek geuit op de nieuwe belasting van de Franse regering op luchthavenexploitanten, omdat dit oneerlijke concurrentie in de sector zou creëren. Dit meldde persbureau Reuters donderdag. Regail zou op radiostation RTL gezegd hebben dat de belasting slecht nieuws was, omdat de luchthavens de kosten zullen doorberekenen aan luchtvaartmaatschappijen. Ook noemde ze het oneerlijk dat kleinere luchthavens, die gebruikt worden door budgetvliegmaatschappijen, minder moeten bijdragen waardoor de Franse divisie van Air France-KLM zal worden benadeeld ten opzichte van deze concurrenten. De belastingmaatregel treft beheerders van tolwegen zoals Vinci en Eiffage, en luchthavenexploitanten zoals ADP, dat de twee luchthavens van Parijs exploiteert. De Franse overheid hoopt er 600 miljoen euro per jaar mee op te halen. De belasting op de transportsector zou moeten bijdragen aan het beperken van klimaatverandering. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.