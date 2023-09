ING verlaagt koersdoel Kendrion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Kendrion verlaagd van 22,50 naar 16,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Analist Tijs Hollestelle van ING blijft positief over de middellange en lange termijn, maar op korte termijn zijn de vooruitzichten voor Kendrion zwak. "De economische ontwikkelingen zijn erg volatiel en het is moeilijk om duidelijke onderliggende trends te constateren in Kendrions belangrijkste eindmarkten", aldus de analist. Ook vindt Hollestelle het moeilijk inschatten welke bijdrage de nieuwe Chinese faciliteit kan leveren aan de omzet en winst van Kendrion. Wel kan dit wellicht compenseren voor een eventuele vertraging in de eindmarkten, "maar in welke mate is onduidelijk." ING verlaagde de taxaties voor de winst per aandeel voor de periode 2023 tot en met 2025 vanwege de zwakker dan voorziene resultaten in het tweede kwartaal, de hogere rentekosten, de cyberaanval enkele weken geleden en het volatiele economische klimaat. Het aandeel Kendrion noteerde donderdag 0,2 procent lager op 13,16 euro. Bron: ABM Financial News

