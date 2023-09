Athora boekt winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Athora heeft in het eerste halfjaar van 2023 een winst van 115 miljoen euro geboekt, na een verlies van ruim 800 miljoen euro een jaar eerder, toen stijgende marktrentes tot forse beleggingsverliezen leidden. Dat maakte de uitbater van levens- en pensioenverzekeringen donderdag bekend. De nettowinst was vrijwel geheel afkomstig van de levensverzekeringentak SRLEV. De premiepensioeninstelling Zwitserleven maakte opnieuw slechts 1 miljoen euro winst. Athora kocht in 2019 de 2,2 miljoen levensverzekeringspolissen van Vivat, de verzekeringstak van het voormalige SNS Reaal, en beheert deze gesloten boeken samen met andere portefeuilles. De premie-inkomsten uit deze gesloten boeken met individuele levensverzekeringen nemen geleidelijk af. Het operationele resultaat verdubbelde bijna van 110 miljoen naar 217 miljoen euro, dankzij hogere beleggingsinkomsten, nadat het bedrijf het accent van zijn portefeuille verschoof naar beleggingscategorieën met hogere rendementen. De verzekeraar genereerde 193 miljoen euro aan kapitaal, beduidend meer dan de 74 miljoen euro een jaar eerder, dankzij de hogere rentes en hogere beleggingsinkomsten. Dit droeg bij aan een stijging van de solvabiliteit tot 214 procent, tegen 205 procent eind vorig jaar. Een aangepaste herverzekeringscontract voor de collectieve levensverzekeringen droeg 14 procentpunt bij, terwijl marktbewegingen van onder andere vastgoed 11 procentpunt kostten. Athora zag de bruto instroom van premies en stortingen met 21 procent toenemen tot 1,23 miljard euro. Het bedrijf kocht Pensioenfonds Aon uit en nam premiepensioeninstelling Willis Towers Watson over. Deze wordt nu samengevoegd met Athora's eigen premiepensioeninstelling Zwitserleven. Bron: ABM Financial News

