Verzekeraars blijven onder druk op licht lager geopend Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag 0,3 procent lager op 719,56 punten, terwijl de Midkap eveneens 0,3 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen lijkt de gifbeker nog niet leeg voor de verzekeraars, na het tranendal van woensdag volgend op de uitspraak van het Hof over de woekerpolisaffaire. NN Group en ASR Nederland verliezen donderdag nog eens 4,8 procent en 3,7 procent, na verliezen van respectievelijk bijna 20 procent en 14 procent op woensdag. UMG en ASMI winnen meer dan een procent. In de AMX verliezen Just Eat Takeaway en Alfen meer dan een procent. In de AScX wint Fastned 2,5 procent. Azerion daalt meer dan 2 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.