AEX start vermoedelijk licht hoger aan handelsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX-index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Woensdag kwam de AEX per saldo niet echt van zijn plaats op een slotstand van 721,84 punten. De doorgaans iets minder volatiele verzekeraars werden echter massaal in de uitverkoop gedaan na een negatieve uitspraak voor NN Group in de woekerpolisaffaire. NN Group zelf verloor bijna 20 procent.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond na een beweeglijke handelsdag ook bijna onveranderd, maar beleggers bleven onrustig. Chipproducent Micron daalde nabeurs op Wall Street met ruim 3 procent. Dit na meevallende kwartaalcijfers, maar een tegenvallende outlook.

Het is onder meer de aanhoudende stijging van het rendement op Amerikaanse staatsobligaties die tot terughoudendheid onder beleggers leidt. Hoewel centrale banken signalen afgeven dat de renteverhogingen wel achter de rug zijn, en er volgend jaar mogelijk zelfs verlagingen worden doorgevoerd, geven de oplopende rentes juist het signaal af dat obligatiebeleggers voorzien dat de inflatie nog lang niet onder controle is, en dat de rente dus langer hoog zal blijven.

De Amerikaanse tienjaarsrente koerste woensdag naar het hoogste punt in 15 jaar tot 4,62 procent.

Beleggers blijven worstelen met de implicaties van een langdurige periode van hoge rente en de mogelijke repercussies daarvan voor de economie", stelde SPI Asset Management.

Woensdagavond stegen bovendien de olieprijzen naar nieuwe jaarrecords. De Amerikaanse olie-future won in New York 3,6 procent op 93,68 dollar per vat, na wederom een daling van de olievoorraden in de VS, en in de Aziatische handel vanochtend komt daar nog eens een stijging van 1,0 procent bovenop.

De oplopende Amerikaanse rentevergoeding geeft de dollar een duwtje in de rug. Vanochtend noteerde het muntpaar euro/dollar op 1,0510, ten opzichte van een stand van 1,1200 halverwege juli.

In Azië geven de hoofdindices vanochtend na een afwachtende start toch weer overwegend terrein prijs, na onder meer nieuws dat de handel in vastgoedfonds Evergrande is opgeschort. De beurs in Hongkong daalt ruim een procent, terwijl de Nikkei index in Tokio ruim anderhalf procent prijs geeft. Sydney en Shanghai noteren daarnaast vrijwel onveranderd.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de voorlopige inflatie in Duitsland in september, en in de VS voor de wekelijkse steunaanvragen en de definitieve economische groei in het tweede kwartaal.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen halfjaar boekte de lege beurshuls Lavide een verlies van 127.000 euro, terwijl het eigen vermogen met 232.000 euro negatief was.

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV behaalde in de eerste zes maanden van 2023 een licht positief resultaat van 0,02 miljoen euro.

NX Filtration is leverancier geworden van membraanfilters aan de Deense bierbrouwer Fredericia van Carlsberg.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot woensdagavond nagenoeg vlak op 4274,51 punten. De Dow Jones-index daalde 0,2 procent tot 33.550,27 en de Nasdaq Composite won 0,2 procent naar 13.092,85 punten.