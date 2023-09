Banco Santander start met omvangrijke aandeleninkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Banco Santander heeft groen licht gekregen om eigen aandelen in te kopen voor een bedrag van in totaal 1,31 miljard euro. Dit maakte de Spaanse bank woensdag laat bekend. Het inkoopprogramma start op donderdag en loopt door tot uiterlijk 25 januari 2024. Het overige deel van de kapitaalteruggaves aan aandeelhouders moet nog worden goedgekeurd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.