Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, na een lager slot op woensdag.

IG voorziet een openingswinst van 29 punten voor de Duitse DAX en een min van 9 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 14 punten hoger te openen.

De Europese beurzen zijn woensdag opnieuw lager gesloten, mede door tegenvallende economische cijfers en verder oplopende rentes. "De Duitse tienjaarsrente noteerde voor het eerst in 12 jaar weer boven de 2,80 procent."

"Het geloof dat de rentes weleens langer hoog kunnen blijven wordt steeds sterker, zolang er geen bevestiging is dat de economische groei sterk afkoelt en de inflatie sterker vertraagt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Nu zien we wereldwijd wel dat het economisch momentum verzwakt, wat we kunnen aflezen uit de inkoopmanagersindices, maar de vrees voor een lange en diepe recessie lijkt juist te verdwijnen."

De bedrijfsresultaten over het derde kwartaal zijn binnenkort weer beschikbaar. En tot nu toe hebben analisten dit jaar de winstgroei altijd onderschat, zo merkte Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild op.

Marco Kolanovic, de hoofdmarktstrateeg van JPMorgan, denkt dat de dalende inflatie bedrijven zal dwingen een deel van hun prijszettingsmacht op te geven die ze in het verleden hebben verworven toen de inflatie steeg en de prijzen omhoog gingen. Dat zou de marges en dus de winstgevendheid aantasten, waarschuwde Vranken.

Het Franse consumentenvertrouwen stond onder druk en daalde van 85 in augustus naar 83 deze maand. De verwachting was dat het vertrouwen stabiel zou blijven. Het Duitse consumentenvertrouwen daalde naar 26,5 negatief, van 25,6 negatief in september. Hier lag de verwachting op 26,0 negatief.

Olie werd woensdag opnieuw duurder. Een vat Brentolie steeg 2,8 procent en noteerde op 96,56 dollar. Vanmiddag werd bekend dat de Amerikaanse olievoorraden opnieuw zijn gedaald naar het laagste niveau van 2023. De voorraden daalden met 2,2 miljoen vaten tot 416,3 miljoen stuks.

Analisten van Goldman Sachs zeggen dat een aanhoudende stijging van de olieprijzen waarschijnlijk geen economische neergang zal veroorzaken, terwijl de analisten van S&P Global verwachten dat de olieprijzen in de nabije toekomst zullen matigen.

De euro/dollar zakte woensdag verder weg richting de 1,0520. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0564 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0577 op de borden.



Bedrijfsnieuws

H&M heeft in het derde kwartaal last gehad van het ongebruikelijke warme weer. De omzet van H&M steeg in het derde kwartaal, dat eindigde op 31 augustus, met 6 procent. Verder kondigde de modeketen een inkoopprogramma van eigen aandelen aan. Het aandeel wist woensdag 3,4 procent bij te schrijven.

In Amsterdam verloren de verzekeraars flink, na een rechterlijke uitspraak. NN Group daalde met bijna 19 procent en ASR Nederland met ruim 14 procent.

In Parijs wist Total Energies te profiteren van de hogere olieprijs en sloot 1,7 procent hoger. In Londen werd Shell 1,1 procent duurder. Teleperformance daalde in de Franse hoofdindex met bijna 3 procent.

In Frankfurt stegen de aandelen Siemens en Siemens Energy met 3,3 en 2,4 procent. Fresenius daalde met 3,7 procent.

Euro STOXX 50 4.131,68 (+0,1%)

STOXX Europe 600 446,91 (-0,2%)

DAX 15.217,45 (-0,3%)

CAC 40 7.071,79 (-0,1%)

FTSE 100 7.593,22 (-0,4%)

SMI 10,882,31 (-0,7%)

AEX 721,74 (+0,1%)

BEL 20 3.520,52 (-0,5%)

FTSE MIB 28.012,30 (-0,3%)

IBEX 35 9.327,80 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Donderdag gaat Wall Street een vlakke opening tegemoet, na woensdag nagenoeg vlak te zijn gesloten.

Het sentiment werd woensdag gedurende de handel onder andere negatief beïnvloed door de verder oplopende rentes, oplopende olieprijzen en opmerkingen van voorzitter Neel Kashkari van de Fed in Minneapolis, die er niet zeker van is dat de huidige rentestanden voldoende zullen zijn om de inflatie omlaag te krijgen. Echter, later in de handelssessie wisten de indices er toch nog een nagenoeg vlakke sluiting uit te persen.

Beleggers blijven worstelen met de implicaties van een langdurige periode van hoge rente en de mogelijke repercussies daarvan voor de economie", stelde SPI Asset Management.

Economisch nieuws was er gisteren over nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS. Deze stegen in augustus onverwacht met 0,2 procent. Er werd gerekend op een daling van 0,5 procent.

De olieprijzen wisten opnieuw de jaarrecords aan te scherpen en een vat WTI-Olie steeg 3,6 procent naar 93,68 dollar per vat. Vanmiddag werd bekend dat de Amerikaanse olievoorraden opnieuw zijn gedaald naar het laagste niveau van 2023. De voorraden daalden met 2,2 miljoen vaten tot 416,3 miljoen stuks.

De euro/dollar zakte verder weg richting de 1,0503. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0564 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0577 op de borden.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar het hoogste punt in 15 jaar tot 4,62 procent.

Bedrijfsnieuws

Micron daalde nabeurs met ruim 3 procent. Dit na meevallende kwartaalcijfers, maar een tegenvallende outlook.

Costco wist 1,9 procent terreinwinst te boeken na kwartaalcijfers die beter dan verwacht waren, zowel qua winst als qua omzet.

Hayward Holding steeg met bijna 8 procent, nadat bekend werd dat het bedrijf werd opgenomen in de S&P Smallcap 600 index.

MillerKnoll heeft zijn verwachtingen verhoogd voor het lopende boekjaar, van 1,70 tot 2,00 dollar winst per aandeel naar 1,85 tot 2,15 dollar. Het aandeel noteerde bijna 28 procent hoger en bereikte hiermee het hoogste niveau in een jaar.

Peloton Interactive steeg nabeurs ongeveer 15 procent, nadat het bedrijf een vijfjarige strategische samenwerking met Lululemon aankondigde.

S&P 500 index 4.274,51 (+0,02%)

Dow Jones index 33.550,27 (-0,20%)

Nasdaq Composite 13.092,85 (+0,22%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten donderdag overwegend lager.

Nikkei 225 31.752,35 (-1,9%)

Shanghai Composite 3.111,27 (+0,1%)

Hang Seng 17.419,34 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0502. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,0500.

USD/JPY Yen 149,31

EUR/USD Euro 1,0502

EUR/JPY Yen 156,85

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenvertrouwen - September (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - September def. (eur)

14:00 Inflatie - September vlpg (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal def. (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Blackberry - Cijfers vierde kwartaal (Can)

22:00 Nike - Cijfers eerste kwartaal (VS)