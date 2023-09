Vertrouwen Nederlandse producenten blijft negatief - CBS

(ABM FN-Dow Jones) De stemming onder producenten in de Nederlandse industrie is in september niet gewijzigd. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vertrouwensindex kwam daarmee ook deze maand uit op 2,2 negatief.

Het producentenvertrouwen lag in september onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van 1,4. Het vertrouwen bereikte in november 2021 de hoogste waarde op 12,7. In april 2020 werd de laagste waarde genoteerd, op 28,7 negatief.

Producenten waren afgelopen maand minder positief over hun orderportefeuille. Ze waren echter minder negatief over de verwachte productie in de komende drie maanden en over de voorraden gereed product.

In de helft van de belangrijkste branches in de industrie verslechterde het producentenvertrouwen in september. Hoewel hun vertrouwen daalde, waren de fabrikanten in de elektrotechnische en machine-industrie opnieuw het meest positief. Producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren opnieuw het meest negatief.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was kleiner dan het aantal dat een afname van de productie voorziet. En het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt.

Een deelindicator was positief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht, had de overhand op het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar.