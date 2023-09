Micron Technology is lek nog niet boven

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology heeft het afgelopen kwartaal iets beter gepresteerd dan verwacht, maar vielen de verwachtingen tegen. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de geheugenchipfabrikant.

Onze prestaties gedurender 2023 positioneren ons goed nu een marktherstel vorm krijgt in 2024, aangedreven door de toenemende vraag en het gedisciplineerde aanbod. We kijken ernaar uit om in 2025 een recordomzet in de sector te realiseren, terwijl AI zich verspreidt van het datacenter naar de rand van de markt”, aldus CEO Sanjay Mehrotra.

Micron Technology boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 1,2 miljard dollar, ofwel 1,07 dollar per aandeel, in vergelijking met een winst van 1,6 miljard dollar, ofwel 1,45 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet daalde van 6,6 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar naar 4,0 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.

Outlook

Het bedrijf voorziet voor het lopende kwartaal een omzet van 4,4 miljard dollar met een plus of min van 200 miljoen dollar.

De winst per aandeel wordt geraamd op 1,24 dollar, met een plus of min van 0,07 dollar.



Het aandeel Micron Technology noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 3,8 procent lager.