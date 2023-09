AEX sluit vlak ondanks tranendal voor verzekeraars

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak gesloten, ondanks de stevige koersverliezen voor de verzekeraars, na een negatieve uitspraak voor NN Group in de woekerpolisaffaire.

De AEX index sloot vlak op 721,74 punten.

NN Group en ASR Nederland daalden meer dan tien procent, terwijl Aegon, dat zijn Nederlandse verzekeringstak aan ASR Nederland verkocht, het verlies beperkte tot 5 procent.

"Toch heel opmerkelijk dat de hele markt kennelijk geen rekening had gehouden met deze uitkomst van deze zaak", zei André Brouwers van Het Beleggingsfonds, die een vergelijking trok met de claims rond de slaapapneu-apparaten voor het aandeel Philips. "Het zoveelste tranendal op de beurs".

Brouwers memoreert dat er in de jaren negentig miljoenen beleggingsverzekeringen verkocht werden, waarbij de tussenpersoon die de polis verkocht aan een klant, meteen 10 of 15 procent van de gehele waarde van de polis uitgekeerd kreeg. "Dat geld werd dus al niet belegd."

Als verzekeraars een groot deel van dat bedrag moeten terugbetalen, met rente op rente, en je vermenigvuldigt dat met de vele honderdduizenden polissen die er nog zijn, dan kom je op bedragen die in de miljarden kunnen lopen, aldus Brouwers. "Je zou denken dat dit al in de koersen zat, maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn."

Tegenover de malaise bij de verzekeraars stonden koersstijgingen bij ASMI, Adyen, Shell en ArcelorMittal, waardoor de AEX uiteindelijk toch vlak sloot.

Dit ziet Brouwers als een adempauze in een markt, die na lange tijd zich toch moet aanpassen aan de realiteit van een langdurig hoge rente. Hij verwacht dat de de koersen stapje voor stapje verder zullen afbrokkelen naarmate beleggers dat inprijzen. "De markt heeft lange tijd gedaan alsof Powell aan het bluffen was, maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn."

Brouwers rekent nog steeds op een periode van recessie. Voor de aandelenmarkten zou de impact misschien nog kunnen meevallen, als de winsten van de zeven grootste zwaargewichten, de zogeheten Magnificent Seven, blijven stijgen, "maar dat geeft een vertekend beeld". Als bij éen van die bedrijven, zoals Google, dan een kink in de kabel komt, dan zijn die aandelen geprijsd voor perfectie, waarschuwde de beleggingsspecialist.

Investment manager Simon Wiersma van ING ziet wereldwijd wel dat het economisch momentum verzwakt, op basis van de inkoopmanagersindices, "maar de vrees voor een lange en diepe recessie lijkt juist te verdwijnen."

Inflatiecijfers uit de VS en de eurozone zullen vrijdag uitwijzen of de opwaartse rentebeweging op de obligatiemarkt terecht is geweest of wellicht wat overdreven. "Wij gaan uit van dat laatste", aldus Wiersma. De Amerikaanse tienjaarsrente liep vandaag wat terug, maar blijft boven de 4,50 procent.

"Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar voor een herstel op de financiële markten hebben we vooral wat minder sterke cijfers uit de VS nodig", zo stelde de expert van ING. "Dat zou de rentes weer iets kunnen laten dalen en wat lucht geven aan de beurzen."



Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0558. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot circa 91,50 euro.

Stijgers en dalers

NN Group verloor 19 procent en ASR Nederland 14 procent. In de massaclaimzaak van de Vereniging Woekerpolis tegen Nationale-Nederlanden oordeel het Gerechtshof in Den Haag dat bepaalde kosten die de verzekeraar in rekening bracht aan klanten geen contractuele basis hebben, omdat onvoldoende informatie over werd verstrekt. NN Group verzet zich tegen de uitspraak en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Ook Aegon verloor 4 procent. De Haagse verzekeraar verkocht zijn Nederlandse verzekeringsbedrijf dit jaar aan sectorgenoot ASR Nederland, en daarmee ook een groot deel van de resterende woekerpolisclaims. Wel heeft Aegon een flink belang in ASR.

"Er gaat nu werk zitten in het beoordelen van de exacte implicaties van de uitspraak”, aldus analist Jason Kalamboussis van ING woensdag in een rapport over de uitspraak van de rechter. Kalamboussis gaat vooralsnog uit van een vergoeding van 1.000 euro per polis, maar in zijn rapport waarschuwt hij dat dit kan oplopen tot mogelijk 2.000 euro. "Aan de andere kant zal het hoger beroep waarschijnlijk 1,5 jaar duren”, aldus de analist. Dat betekent dat het bedrag mogelijk over 5 jaar kan worden uitgesmeerd.

Onder de hoofdfondsen steeg Adyen 3,7 procent, na een koopadvies van Barclays. Volgens de zakenbank heeft de betaaldienstverlener na forse koersdalingen een punt bereikt, waarop beleggers door de huidige onzekerheid heen moeten kijken en op de koopknop moeten drukken.

Brouwers kon zich wel in die beoordeling vinden. "Adyen heeft vooral een communicatieprobleem, lijkt het. Hoe lager de koers gaat, hoe mooier het eruitziet."

In de AMX won Signify 2,4 procent en ook Vopak won terrein. Just Eat Takeaway verloor 3,1 procent en Basic-Fit 2,1 procent.

Onder de kleinere aandelen won Sif 7,6 procent, maar daalde Azerion 1,4 procent. Azerion ziet twee commissarissen vertrekken, onder wie de voorzitter. Postnl leverde 4,8 procent in.

Het lokaal genoteerde Onward Medical schoot 29 procent omhoog. Het nieuws dat de ARC-IM Stimulator van Onward nu ook is ingezet om de functie van de bovenste ledematen na SCI te herstellen, is goed nieuws, zo stelde Degroof Petercam.

Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 daalde Wall Street licht.