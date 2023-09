Philips kan zich niet vinden in teneur mediaberichten

(ABM FN-Dow Jones) Philips kan zich niet vinden in de teneur van diverse mediaberichten vanochtend, waaruit zou blijken dat het bedrijf jarenlang de klachten over apneuapparaten verzweeg. Dit bleek woensdagmiddag uit een reactie van Philips.

Uit dataonderzoek van onder meer NRC en onderzoekscollectief ProPublica zou zijn gebleken dat Philips vanaf 2010 duizenden klachten van long- en apneupatiënten achter heeft gehouden voor de Amerikaanse toezichthouder de FDA.

Het zou ruim 3.700 meldingen van klanten betreffen over het verouderen of het uiteenvallen van het geluiddempende schuim in beademingsapparaten. Ook verzuimde Philips volgens de onderzoekers tenminste tien sterfgevallen van gebruikers van de apparaten te onderzoeken en de resultaten te delen met de FDA.

"In de berichtgeving zijn er geen nieuwe feiten aan het licht gekomen en we kunnen ons niet vinden in de teneur van de artikelen", zo liet Philips woensdagmiddag in een reactie weten.

"De prioriteit van Philips is altijd veiligheid en kwaliteit geweest. We begrijpen hoe belangrijk de apneuapparaten zijn voor patiënten", aldus het bedrijf. "We hebben actie ondernomen om de veiligheid van patiënten te beschermen door een vrijwillige terugroepactie en veiligheidsmelding uit te sturen en we blijven al onze beschikbare middelen inzetten om ervoor te zorgen dat patiënten vervangende apparaten ontvangen."

Het reparatieprogramma van de apneuapparaten is volgens Philips bijna afgerond, terwijl die voor de beademingsapparatuur nog steeds in gang is.