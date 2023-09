Fastned wint Duitse aanbesteding Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) FastNed heeft twee belangrijke aanbestedingen gewonnen in Duitsland. Dat maakte de uitbater van laadstations voor elektrische auto's woensdagmiddag bekend. Het gaat om 92 zoekgebieden in het westen en zuidwesten van Duitsland, voor het Duitse overheidsnetwerk 'Deutschlandnetz'. Fastned schreef zich in voor vier kavels en kon daarvan maximaal twee kavels winnen. Het bedrijf meldt in het persbericht financiering te ontvangen om de stations te bouwen en te exploiteren. Door het winnen van de aanbesteding zal het aantal stations van het Nederlandse bedrijf in Duitsland in de komende vier jaar verdrievoudigen. Dit is een grote stap in het doel van Fastned om in 2030 een netwerk van 1.000 laadstations in Europa te hebben, aldus Fastned in een toelichting. De onderneming heeft op dit moment 37 snellaadstations in Duitsland. Bron: ABM Financial News

