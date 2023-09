Wall Street op weg naar hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, iets opverend na de koersverliezen van dinsdag, nadat de obligatierente woensdagochtend een kleine dip liet zien na de recente stijgingen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index staan een half uur voor de opening 0,4 procent in het groen. Ook de Nasdaq lijkt 0,4 procent hoger te openen.

Sommige beleggers hebben kennelijk het gevoel dat de markt iets heeft overdreven met de stap terug die is gemaakt naar aanleiding van de rentestijgingen.

"Het einde van september kan niet snel genoeg komen, op basis van de actie die we deze week zagen in aandelen. Het is een bloedbad bij de smallcaps", stelde Bespoke Investment Group.

Zorgen over een langdurig hogere beleidsrente van de Federal Reserve en over een jaarlijkse impasse in de Amerikaanse politiek kunnen de herstelbewegingen beperken.

"Beleggers blijven worstelen met de implicaties van een langdurige periode van hoge rente en en de mogelijke repercussies daarvan voor de economie", stelde SPI Asset Management.

Economisch nieuws was er over nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS. Deze stegen in augustus onverwacht met 0,2 procent. Er was gerekend op een daling met 0,5 procent.

Later woensdag volgen nog de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden.

De olieprijs zat weer in de lift. Zorgen over het aanbod, met name productieverlagingen onder leiding van Saoedi-Arabië, dreven de prijs omhoog. "De kans op 100 dollar per vat is zeker toegenomen nu Saoedi-Arabië en Rusland eerder deze maand besloten om hun productieverlaging langer vol te houden", stelde Commonwealth Bank of Australia.

Een november-future West Texas Intermediate steeg woensdag met 2,2 procent tot 92,38 dollar, terwijl een december-future Brent 1,4 procent duurder werd op 93,81 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0557. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0577 op de borden. De dollar staat op het hoogste niveau in tien maanden tegenover een mandje met andere valuta. Zorgen over een mogelijke 'shutdown' van de Amerikaanse overheid, die dreigt als er geen politieke deal komt over een verhoging van het schuldenplafond, leiden tot een vlucht naar de veiligheid van de dollar, volgens Swissquote.

Bedrijfsnieuws

Costco rapporteerde kwartaalcijfers die beter dan verwacht waren, zowel qua winst als qua omzet, maar het aandeel daalde in de elektronische handel voorbeurs toch met 2 procent, omdat het bedrijf geen update gaf over een mogelijke verhoging van de abonnementsbijdrage. Veel beleggers vinden het daarvoor hoog tijd.

Hayward Holding steeg voorbeurs 7 procent op het nieuws dat het bedrijf wordt opgenomen in de S&P Smallcap 600 index.

MillerKnoll heeft zijn verwachtingen verhoogd voor het lopende boekjaar, van 1,70 tot 2,00 dollar winst per aandeel naar 1,85 tot 2,15 dollar. Het aandeel lijkt 20 procent hoger te openen.

Peloton Interactive noemt Nick Caldwell als nieuwe chief product officer en steeg voorbeurs 2 procent. Dit betekent wel het vertrek van Tom Cortese, één van de oprichters van Peloton.



Slotstanden



Wall Street sloot dinsdag lager. De S&P 500 daalde 1,5 procent tot 4.273,53 punten. De Dow Jones-index daalde 1,1 procent tot 33.618,88 en de Nasdaq Composite verloor 1,6 procent tot 13.063,61 punten.

