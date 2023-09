Update: Orders duurzame goederen VS stijgen onverwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in augustus onverwacht gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid. De orders namen op maandbasis met 0,2 procent toe. Er was door economen gerekend op een daling met 0,5 procent. Vooral een stijging in de orders voor machines droeg bij aan de totale groei van de orders. In juli daalden de orders nog met 5,6 procent. Dit cijfer werd neerwaarts bijgesteld van een eerder gemelde daling met 5,2 procent. Zonder transportmiddelen, waaronder auto's, stegen de orders in augustus met 0,4 procent. Exclusief defensie-opdrachten namen de orders met 0,7 procent af. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

