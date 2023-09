Update: Ajax ziet voorzitter raad van commissarissen opstappen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Pier Eringa van de raad van commissarissen van Ajax heeft besloten terug te treden. Dat maakte de Amsterdamse voetbalclub woensdag bekend. "Juist als het niet goed gaat, vind ik dat je er moet staan als toezichthouder", verklaart Eringa, die op 14 maart dit jaar als voorzitter werd benoemd. "Maar ik ben niet doof voor de kritiek en niet blind voor de situatie waar Ajax zich nu in bevindt. Om die reden heb ik besloten om ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter." De kortstondige voorzitter sprak daarbij de wens uit dat de sportieve prestaties snel weer op het gewenste niveau komen voor de sportclub. Eringa treedt formeel per 2 oktober af. Ajax heeft een belabberde start van de competitie achter de rug. Het meest recente dieptepunt was de thuiswedstrijd tegens aartsrivaal Feyenoord afgelopen zondag, die bij een 3-0 achterstand moest worden gestaakt nadat er herhaaldelijk vuurwerk op het veld werd gegooid door de eigen aanhang. Vanmiddag wordt het restant uitgespeeld. Inmiddels staat het daar 0-4 voor Feyenoord. Zondag werd technisch directeur Sven Mislintat door de club ontslagen vanwege gebrek aan breed draagvlak. De Vereniging van Effectenbezitters vroeg daarop opheldering over de gang van zaken. Ajax gaf opdracht voor een onafhankelijk extern onderzoek naar de rol van Mislintat bij de transfer van een speler naar Ajax. Update: om reactie VEB na ontslag directeur en tussenstand Ajax-Feyenoord toe te voegen . Bron: ABM Financial News

