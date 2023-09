Credit Suisse hielp Russische klanten mogelijk sancties ontduiken - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse autoriteiten verdenken Credit Suisse van het helpen van Russische klanten bij het ontwijken van sancties. Dat schrijft persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Volgens het persbureau heeft het Amerikaanse ministerie van justitie verschillende banken gedagvaard en de aandacht is nu gericht op de Zwitserse bank Credit Suisse, die dit jaar werd overgenomen door UBS, de andere grote bank uit Zürich. De Amerikanen zouden een volwaardig onderzoek zijn gestart, aldus Bloomberg. Justitie zou ook kijken naar mogelijk verzuim in het naleven van regelgeving door UBS, het nieuwe moederbedrijf van Credit Suisse. Beide banken wilden geen commentaar geven tegenover Bloomberg. Het aandeel UBS daalde woensdag 5 procent na het bericht van Bloomberg, maar zag daarna het verlies ook weer teruglopen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.