Beursupdate: koersval NN in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger, waarbij het koersverlies van NN opviel. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 725,03 punten.

"Het geloof dat de rentes weleens langer hoog kunnen blijven wordt steeds sterker, zolang er geen bevestiging is dat de economische groei sterk afkoelt en de inflatie sterker vertraagt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Nu zien we wereldwijd wel dat het economisch momentum verzwakt, wat we kunnen aflezen uit de inkoopmanagersindices, maar de vrees voor een lange en diepe recessie lijkt juist te verdwijnen."

Inflatiecijfers uit de VS en de eurozone zullen vrijdag uitwijzen of de opwaartse rentebeweging op de obligatiemarkt terecht is geweest of wellicht wat overdreven. "Wij gaan uit van dat laatste", aldus Wiersma. De Amerikaanse tienjaarsrente liep vanochtend wat terug, maar blijft boven de 4,50 procent.

"Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar voor een herstel op de financiële markten hebben we vooral wat minder sterke cijfers uit de VS nodig", zo stelde de expert van ING. "Dat zou de rentes weer iets kunnen laten dalen en wat lucht geven aan de beurzen."

Volgens beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx is het technische plaatje van de AEX "ernstig verzwakt". "Technisch gezien moeten beleggers rekening houden met aanhoudende verkoopdruk", waarschuwde Blekemolen.

Vandaag letten beleggers onder andere op de orders voor duurzame goederen in de VS. Economen verwachten dat deze met 0,5 procent zijn gedaald.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0558. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot circa 91,50 euro.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen schoot Adyen 5,7 procent omhoog. Barclays verhoogde het advies voor Adyen van Gelijkgewogen naar Overwogen. Het koersdoel ging wel omlaag, van 7.100 naar 9.000 euro. Volgens de zakenbank heeft het aandeel een punt bereikt, waarop beleggers door de huidige onzekerheid heen moeten kijken en op de koopknop moeten drukken.

De verzekeraars NN en ASR Nederland maakten een koersval van respectievelijk 11,3 en 6,6 procent. Het Gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag in de massaclaimzaak van de Vereniging Woekerpolis tegen Nationale-Nederlanden geoordeeld dat de Nederlandse verzekeraar in zijn zogeheten woekerpolissen meer informatie had moeten verstrekken aan klanten en dat er daarom geen contractuele basis is voor bepaalde kosten die in rekening werden gebracht. De verzekeraar liet in een reactie weten het niet eens te zijn met de uitspraak en heeft besloten in cassatie te gaan. Ook Aegon verloor 2,5 procent.

"Er gaat nu werk zitten in het beoordelen van de exacte implicaties van de uitspraak”, aldus analist Jason Kalamboussis van ING woensdag in een rapport over de uitspraak van de rechter.

In de AMX won Signify 3,3 procent. Just Eat Takeaway verloor 2,3 procent.

Onder de kleinere aandelen won Sif 6,1 procent, maar daalde Azerion 1,9 procent. Azerion ziet twee commissarissen vertrekken, onder wie de voorzitter.

Het lokaal genoteerde Onward schoot 38,6 procent omhoog. Het nieuws dat de ARC-IM Stimulator van Onward nu ook is ingezet om de functie van de bovenste ledematen na SCI te herstellen, is goed nieuws, zo stelde Degroof Petercam.