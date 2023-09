ING verlaagt koersdoel Marel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Marel verlaagd van 3,30 naar 3,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. ING heeft de ramingen voor de omzet en de winstgevendheid voor 2023 tot en met 2025 verlaagd. Voor 2023 verlaagde ING de taxatie voor de winst per aandeel met 34 procent en voor 2024 met 17 procent, op basis van opgelopen rentelasten en eenmalige kosten. Ook de verwachtingen voor het dividend werden verlaagd. "Marel zal de voorkeur geven aan het afbouwen van de schulden", aldus analisten van de bank.



De bank voerde aan dat de tegenwind in de orderinstroom de margedruk intact houdt. De analisten verwachten hier in het derde kwartaal van dit jaar geen materiële verbeteringen in te zien. Voor het derde kwartaal voorziet ING een omzet van 432 miljoen euro en een aangepast EBIT van 41,1 miljoen euro. Ten opzichte van 2024 blijft ING terughoudend, omdat het lastig valt te voorspellen wat klanten de komende kwartalen gaan doen. Voor 2024 houdt ING de ramingen voor de aangepaste EBIT-marge op 10,5 procent tegen 9,1 procent over 2023. In het tweede kwartaal lag deze marge op 9,5 procent. Het aandeel Marel noteerde woensdag op een groen Damrak 0,4 procent lager op 2,79 euro. Bron: ABM Financial News

