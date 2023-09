"Goed nieuws van Onward Medical" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Onward Medical

(ABM FN) Het nieuws dat de ARC-IM Stimulator van Onward Mecdical nu ook is ingezet om de functie van de bovenste ledematen na SCI te herstellen, is goed nieuws. Dit stelde Degroof Petercam woensdag, dat van plan is om het koersdoel voor het aandeel aan te passen, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist David Seynnaeve naar aanleiding van de succesvolle eerste implantaat bij mensen van zijn De ARC-IM-stimulator werd voor het eerst succesvol bij een mens geïmplanteerd, zo meldde Onward vanochtend. De patiënt ontving ook een draadloze hersencomputerinterface (BCI), ontworpen om gedachtegestuurde bewegingen te initiëren in combinatie met ARC-IM. Ondanks dat BCI zich nog in een vroeg stadium van klinische ontwikkeling bevindt, is analist Seynnaeve van Degroof enthousiast over de vooruitzichten. Hij gelooft dat de draadloze hersencomputerinterface het potentieel heeft om aanzienlijke waarde toe te voegen aan de bestaande ARC-technologie van Onward. Het positieve nieuws is voor Seynnaeve geen aanleiding om zijn taxaties aan te passen. Op de beurs noteerde het aandeel Onward Medical woensdagmorgen 15,1 procent hoger op 3,88 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.