Warme septembermaand remt H&M af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) H&M heeft in het derde kwartaal last gehad van het ongebruikelijke warme weer. Dit maakte het Zweedse modebedrijf woensdagochtend bekend. De netto-omzet van H&M steeg in het derde kwartaal, dat eindigde op 31 augustus, met 6 procent tot 60,9 miljard Zweedse kroon, circa 5,2 miljard euro. In lokale valuta was de netto-omzet vlak vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De winst na belastingen steeg van 531 miljoen tot 3,3 miljard Zweedse kroon, wat overeenkomt met 2,04 Zweedse kroon per aandeel. H&M wist dankzij een focus op de winstgevendheid en voorraadefficiëntie, een sterke cashflow te realiseren. De omzet van H&M steeg in de eerste negen maanden van dit jaar met 8 procent tot 173,4 miljard Zweedse kroon. De verwachting van H&M is dat de omzet in september met 10 procent daalde, gerekend in lokale valuta, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De beëindigde activiteiten in Rusland zijn verantwoordelijk voor 4 procentpunt van deze daling. Het cijfer voor september moet worden gezien in het licht van het ongewoon warm weer op verschillende plekken in Europa, wat een aanzienlijke negatieve impact heeft gehad op de omzet gedurende de maand, aldus de modeketen. In een apart persbericht meldde H&M dat het voor 3 miljard Zweedse kroon eigen aandelen gaat inkopen. Bron: ABM Financial News

