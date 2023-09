Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,2 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,7 procent lager op 721,43 punten.

De Europese beurzen zullen opnieuw een moeizame start van de handelsdag tegemoet gaan, nadat de Amerikaanse rentes tot de hoogste niveaus in tientallen jaren stegen.

Het vooruitzicht op hogere rentes voor een langere periode, weegt op de aandelenmarkten. "De hoge rentes zullen tot aan het einde van deze maand of zelfs het einde van het jaar voor tegenwind op de beurzen zorgen", waarschuwden analisten van NorthEnd Private Wealth. De Amerikaanse tienjaarsrente liep vanochtend wat terug, maar blijft boven de 4,50 procent.

Diverse Fed-leden bevestigden in de afgelopen dagen de verwachting dat de centrale bank de rentes opnieuw moet verhogen en ze voor langere tijd op een hoger niveau moet houden om de inflatie in te dammen.

Volgens Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, moeten beleggers voorbereid zijn op een federal funds rate van 7 procent, in het slechtste scenario, wanneer stagflatie optreedt: een situatie van stijgende prijzen in combinatie met geen of lage economische groei. Dat zei de topman in een interview met de Times of India.

De hogere rentestanden in de VS zorgden voor een hogere dollar, waarbij de dollarindex DXY tot het hoogste niveau in tien maanden steeg. Een hogere dollarkoers kan ook tot tegenwind voor Amerikaanse aandelen leiden. "De hogere rentes en olieprijzen in combinatie met een sterkere dollar zijn een giftige cocktail", aldus analisten van RBC Capital Markets.

De future op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 0,9 procent hoger op 90,450 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie eindigde 0,6 procent hoger op bijna 92,45 dollar per vat.

Dat de olieprijs in de voorgaande dagen een stap terug deed, werd mogelijk veroorzaakt doordat beleggers winst van tafel haalden. Sommige handelaren zien weinig dat de olieprijs ervan weerhoudt om door de 100 dollar te breken als de rally weer op gang komt.

Woensdag volgen cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Er wordt gerekend op kleine dalingen van de voorraden ruwe olie, benzine en diesel.

Sommige analisten wijzen ook op het gevaar van een shutdown van de Amerikaanse overheid, als partijen het deze week niet eens worden over een verhoging van het schuldenplafond.

De euro/dollar noteerde op 1,0557. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0577 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0573 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Het Gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag in de massaclaimzaak van de Vereniging Woekerpolis tegen Nationale-Nederlanden geoordeeld dat de Nederlandse verzekeraar in zijn zogeheten woekerpolissen meer informatie had moeten verstrekken aan klanten en dat er daarom geen contractuele basis is voor bepaalde kosten die in rekening werden gebracht. De verzekeraar laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de uitspraak en heeft besloten in cassatie te gaan.

IMCD heeft overeenstemming bereikt over de overname van het Zuid-Koreaanse Needfill. Er werden geen financiële details gemeld.

Onward Medical heeft voor het eerst zijn ARC-IM Stimulator bij een mens geïmplanteerd om de functie van de bovenste ledematen na SCI te herstellen.

Azerion ziet commissarissen Peter Tordoir en Derk Haank vertrekken. Tordoir was ook voorzitter van de raad van commissarissen. Zafer Karatas en Wim de Pundert zullen de plekken in de raad van commissarissen opvullen. Een voorzitter wordt op termijn aangesteld, zo liet Azerion woensdag weten.

Berenberg hervat het volgen van RELX met een koopaanbeveling en een koersdoel van 32,70 pond. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees daarnaast op een koopaanbeveling van Barclays voor Adyen. De Britse bank verhoogde het koersdoel van Gelijkgewogen naar Overwogen, met een koersdoel van 900 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 1,5 procent tot 4.273,53 punten. De Dow Jones-index daalde 1,1 procent tot 33.618,88 en de Nasdaq Composite verloor 1,6 procent tot 13.063,61 punten.