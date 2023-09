IMCD neemt Needfill over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft overeenstemming bereikt over de overname van het Zuid-Koreaanse Needfill. Dit maakte de Nederlandse distributeur van speciaalchemie woensdagochtend bekend. Needful is opgericht in 1991 en behaalt met 18 medewerkers een omzet van omgerekend 18 miljoen euro. De onderneming bedient als distributeur onder meer de markten voor verf, coating, inkt en polymeer. In een toelichting zei IMCD enthousiast te zijn over de groeipotentie van de Zuid-Koreaanse markt. De afronding van de transactie, die nog moet worden goedgekeurd door de toezichthouder, vindt naar verwachting plaats in het vierde kwartaal van dit jaar. IMCD meldde geen financiële details. Bron: ABM Financial News

