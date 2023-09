Olieprijs sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag hoger gesloten. Een wekenlange rally kwam mogelijk weer op gang na vier dalingen in vijf voorgaande handelsdagen. De future op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,9 procent hoger op 90,450 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie noteerde 0,6 procent hoger op bijna 92,45 dollar per vat. Dat de olieprijs in de voorgaande dagen een stap terug deed, werd mogelijk veroorzaakt doordat beleggers winst van tafel haalden. Sommige handelaren zien weinig dat de olieprijs ervan weerhoudt om de 100 dollar-grens te doorbreken als de rally weer op gang komt. De stap terug hing mogelijk ook samen met onzekerheid over de vraag naar olie, nadat de Federal Reserve vorige week aangaf dat de rente verder omhoog moet en langer hoog zal blijven dan beleggers eerder hoopten. Woensdag volgen wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Er wordt gerekend op kleine dalingen van de voorraden ruwe ilie, benzine en diesel. Als die verwachting uitkomt kan de olieprijs naar nieuwe toppen stijgen. Bron: ABM Financial News

